В ЖК «Салават Купере» завершили строительство школы на 1224 ученика

В ЖК «Салават Купере» достроили многопрофильную гимназию № 189 «Заман». Госстройнадзор проводит итоговую проверку образовательного учреждения, сообщили в пресс-службе ведомства.

«После прохождения итоговой проверки без замечаний школе будет выдано заключение о соответствии проектной документации. ЗОС дает возможность застройщику получить ввод на эксплуатацию объекта», — уточнили в ведомстве.

На данный момент в школе идут пуско-наладочные работы инженерных систем, устанавливается мебель, проверяется санитарное состояние воды в бассейне.

Общая площадь построенного объекта составляет 24625,2 кв. м. Помимо учебных классов на территории школы размещены физкультурно-спортивные зоны, два бассейна, помещение для проведения мероприятий.