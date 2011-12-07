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Дэвид Хоуи: «Kazan Expo — это объект мирового уровня»

Исполнительный директор WorldSkills International считает, что мировой чемпионат станет хорошим началом для работы выставочного комплекса.
Выставочный комплекс Kazan Expo, который станет площадкой для соревнований мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills-2019, — это объект мирового уровня. Так оценил новый комплекс исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи.«Kazan Expo — это объект мирового уровня. Мы следили за ним на стадии строительства, сейчас смотрим, как идет подготовка. Мы считаем, что все будет организовано на высшем уровне и чемпионат WorldSkills даст импульс этому великолепному объекту», — сказал Хоуи.Исполнительный директор WorldSkills International приехал в Казань на неделю подготовки к «рабочему» чемпионату. Она проходит с 21 по 25 января.«Одна из задач этой недели заключается в том, чтобы показать этот объект [Kazan Expo] экспертам, и чтобы мы чувствовали себя спокойно, получив их одобрение», — заключил Хоуи.Накануне Дэвид Хоуи поблагодарил Россию и Татарстан за высокий уровень подготовки к WorldSkills-2019.Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 пройдет с 22 по 27 августа. Его участниками станут 1600 человек более чем из 60 стран. Право на проведение «рабочего» чемпионата мира город получил в 2015 году по результатам голосования всех стран-членов международного движения WorldSkills International, опередив Париж и Шарлеруа.
КВ
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