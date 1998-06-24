ТБО или ТКО: как казанцы будут платить за вывоз мусора в 2019 году

Плата будет взиматься не с квадратного метра площади квартиры, а с одного человека. До вступления в силу данных изменений за вывоз мусора полностью отвечали управляющая компания и нанятый ею подрядчик, с 1 января 2019 года вступившие в силу нововведения предусматривают разделение зон ответственности. Управляющие компании будут отвечать за содержание мусоропроводов и контейнерных площадок в надлежащем санитарном состоянии - мусоропроводы и контейнерные площадки должны быть чистыми. Сами же контейнеры, а также сбор и транспортировка ТКО становятся зоной ответственности региональных операторов по вывозу ТКО. Для жителей Казани таким региональным оператором стало ООО «УК «ПЖКХ».В чем разница между понятиями «твердые бытовые отходы» и «твердые коммунальные отходы»? Какие виды мусора входят в ТБО? Основная часть мусора любого современного города - это и есть ТБО, то есть тот мусор, который образуется ежедневно в любой квартире. Такие отходы состоят из различных биологических (пищевые и растительные остатки, кости) и синтетических (пластик, стекло, целлюлоза, металл, текстиль и т.п.) компонентов, непригодных для дальнейшего использования. Исходя из состава, их можно разделить на два вида: биологические (которые еще именуют отбросами) и небиологические (обычный бытовой мусор). Какие отходы считаются твердыми коммунальными? Само понятие «твердые коммунальные отходы» впервые было установлено Федеральным законом от 29.12.2014 №458-ФЗ. В соответствии с этим документом ТКО - это собственно тот мусор, который формируется и накапливается в жилых помещениях в ходе деятельности человека, а также потребтовары, потерявшие со временем свои полезные свойства. К тем же коммунальным отходам законодатели отнесли и отходы деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, схожие по компонентному составу с обычным бытовым мусором. Получается, что главным признаком, по которому отходы могут быть отнесены к коммунальным, является их формирование в ходе повседневной жизни человека или в результате деятельности организаций либо предприятий, чья работа не связана напрямую с производством товаров, выполнением работ и услуг. Изначально ТКО - это более широкое понятие, чем ТБО, поскольку включает в себя не только тот мусор, который ежедневно выносят из дома обычные граждане, но и подобные отходы организаций (например, офисный мусор), сообщает УК ЖКХ Московского района.