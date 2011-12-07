В Елабуге установят 119 дорожных знаков

На установку знаков и нанесение дорожной разметки в Елабуге потратят почти 4,5 млн рублей, гласит информация, размещенная на портале госзакупок. На эти деньги подрядчик должен будет нанести разметку на 22 улицах и проспектах города. Также по техзаданию необходимо установить 119 дорожных знаков, указатели направлений городских улиц и остановочных павильонов (31 и 35 штук соответственно), 15 информационных стендов. Работы должны быть выполнены до 30 июня этого года.