В Татарстане продолжают работу над улучшением инвестклимата

В 2018 году в республике продолжились мероприятия по максимальной оптимизации процедур и снятию административных барьеров в сфере строительства, подключения к электро-, газо- и водоснабжению, регистрации права собственности и постановки на кадастровый учет земельных участков.Так, за минувший год оптимизировали структуру портала госуслуг. Теперь она разделена на две части - «для граждан» и «для бизнеса». Еще один проект в сфере цифровизации - разработка и внедрение интернет-портала с интерактивной картой сети газораспределения. Теперь предприниматели могут в режиме онлайн наблюдать за ходом своей заявки и отслеживать ее статус.В вопросе подключения к электроэнергии была проведена большая работа с «Сетевой компанией», которая проинформировала потребителей о возможности получения услуг в режиме онлайн. Это дало положительный эффект: за год процент предпринимателей, пользующихся «личными кабинетами», вырос с 15 до 75. Упростился и процесс заключения договора на электроснабжение. Теперь предпринимателям не нужно дожидаться завершения процесса технологического присоединения.Обновился инвестиционный портал РТ. Информация на нем дублируется на 11 языках мира и рассчитана на конкретную страну. Если это японский язык, то речь идет о мероприятиях, которые реализуются с данной страной, пояснила и. о. заместителя министра экономики РТ Индира Киреева. Каждый год растет количество посетителей портала. За 2018 год это свыше 28 тысяч просмотров пользователями из 140 стран мира. Был доработан и ряд сервисов портала, имеющих практическую важность для предпринимателей.С 1 января этого года при регистрации бизнеса в электронном виде государственную пошлину платить не нужно. Такая льгота будет доступна тем, кто воспользуется для подачи документов сайтом Федеральной налоговой службы России или Единым порталом государственных и муниципальных услуг. Если предприниматель подает документы в МФЦ, госпошлину также платить нет необходимости, а займет процедура не более трех дней.В вопросе оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса большую работу проводит Гарантийный фонд РТ. В сентябре прошлого года начал действовать Единый центр кредитования, целью которого является сопровождение компаний на всех этапах привлечения заемного финансирования. Консультации от специалистов центра уже получили почти 200 бизнесменов. От предпринимателей поступило свыше 100 заявок, около 80% направлены в финансовые организации, а четверть из них уже одобрена банками.