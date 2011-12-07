Жители РТ чаще всего получают заграничные посылки из Китая

Он подчеркнул, что за минувший год внешнеторговый оборот Татарстанской таможни увеличился на 14% по сравнению с прошлым и составил 4 млрд 924 млн 309 тысяч долларов с учетом оформленных товарных партий в Приволжской электронной таможне. Внешнеторговые операции через Татарстанскую таможню осуществляли 1158 участников внешнеэкономической деятельности, тогда как годом ранее их было 1139.Физический объем перемещенных грузов превысил 4 млн тонн, в том числе при импорте - 1,1 млн тонн, при экспорте - 3,1 млн тонн. Товарная структура импорта выглядит следующим образом: 68% приходится на промышленное оборудование и части автотранспортных средств, 17% - на пластмассы и изделия из них, 15% - на прочие товары. В структуре экспорта лидируют продукция химической промышленности (73%) и изделия машиностроения (12%).За 2018 год Татарстанская таможня провела 39 таможенных проверок после выпуска товаров, по итогам которых в федеральный бюджет поступило 144 млн рублей штрафов и таможенных платежей, было возбуждено 62 тысячи административных и 3 уголовных дела. Продолжается работа по выявлению контрафактной продукции. За минувший год таковой насчитали 289 единиц на сумму почти 14 млн рублей. Среди контрафактной продукции встречается клеенка, конфеты, лекарственные средства, табачная продукция, одежда, обувь и другие товары.Рассказал Альберт Мавликов и о географии полетов из Татарстана. В 2018 году она была обширна: Азербайджан, Таиланд, Вьетнам, Таджикистан, Финляндия, Чехия, Узбекистан, Испания, Болгария, Греция, Кипр, Китай и другие страны. Традиционно самым популярным продолжает оставаться турецкое направление. Общее количество пассажиров, пересекавших таможенную границу в аэропорту Казани в 2018 году, составило 1 млн 124 тысячи человек (годом ранее - 919 тысяч). Количество оформленных международных авиарейсов составило 7718. А вот система tax free, несмотря на приток иностранцев в прошлом году, особой популярностью не пользуется. Спикер вспомнил лишь 6 случаев оформления возврата НДС с покупок, и все они пришлись на период ЧМ.Сократились случаи нарушений, допущенных физическими лицами на таможне. Как правило, граждане допускают оплошности, связанные с алкогольной, табачной продукцией, денежными средствами и холодным оружием.23 января исполняется год, как работает Казанский почтовый таможенный пост. Подавляющее большинство писем и мелких пакетов на него прибывает из Китая. На втором месте - Сингапур, далее идут страны Западной Европы. За год таможенный пост выпустил 5,7 млн почтовых отправлений. В 838 случаях были обнаружены товары, обладающие признаками запрещенных или ограниченных к перемещению. Это холодное оружие, средства негласного получения информации, орудия добычи водных биологических ресурсов.- С 1 января этого года был понижен порог беспошлинного ввоза товаров из интернет-магазинов, - напомнил Альберт Мавликов. - Теперь это товары не дороже 500 евро или весом до 31 кг. В январе 2020 года порог беспошлинного ввоза интернет-покупок вновь снизят, до 200 евро. В случае превышения этого порога таможенные платежи можно будет оплатить в отделениях почтовой связи при получении посылок.