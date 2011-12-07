Аномальное потепление в Казани продолжается

Сегодня в Казани зафиксирован абсолютный максимум положительной температуры воздуха. Предыдущий был зарегистрирован в 1897 году. Об этом сообщает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

По данным метеорологов, аномально-теплая погода в Казани 22 февраля достигла отметки в +5,6°, что выше установленного рекордного значения в 1897 году. Тогда максимальная температура воздуха составляла +3,5°.

Также в управлении по мониторингу окружающей среды РТ отметили, что 21 февраля был побит температурный рекорд 1958 года. По данным метеостанции «Казань», температура воздуха поднялась до 4,8 градуса, в метеостанции «Казань — аэропорт» — 5,7 градуса тепла, а в метеостанции «Казань — Сокол» — плюс 5,6 градуса.







