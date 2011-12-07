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Из Казани возобновлены полеты в Горно-Алтайск

Они будут выполняться два раза в неделю.
С 1 мая из Казани вновь можно будет улететь в Горно-Алтайск, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. Они будут выполняться на самолетах, вместимостью 50 человек. Запланированы два рейса в неделю: по средам и субботам. Вылет из Казани производится в 02:30, а из Горно-Алтайска - в 11:00. Перелет составит более 3-х часов.
КВ
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