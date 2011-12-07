Хуснуллин: Хотим попробовать собрать трассу «Москва-Казань» за четыре года

Трассу М-12 «Москва-Казань» могут построить за четыре года вместо восьми запланированных лет. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время прямого эфира в Instagram.

«Вчера закончил разбирать планы дорог „Москва — Казань“, это часть дороги „Европа — Западный Китай“. Вчера я определил план действий, буду еженедельно проводить штаб, чтобы раскачать эту стройку. Нормативный срок строительства — восемь лет, хотим попробовать собрать эту схему за четыре года», — сказал он.

Напомним, планируется, что трасса «Москва-Казань» вдвое сократит время в пути между городами. Ранее сообщалось, что строительство автодороги начнется во втором полугодии 2020 года.