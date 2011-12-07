В Заинском районе РТ сшили подарочные комплекты для новорожденных малышей в рамках проекта «Я могу сама!»

В рамках проекта «Я могу сама!» подопечные комплексного центра социального обслуживания населения «Радость» Заинского района Татарстана сшили красивые подарочные комплекты для новорожденных малышей из семьей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Участницы проекта — мамы, которые воспитывают детей-инвалидов. Они с радостью шьют комплекты для детей из других семей, которым сейчас необходима любая поддержка.

Как сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, проект «Я могу сама!» разработан специалистами комплексного центра социального обслуживания «Радость» совместно с Обществом инвалидов Татарстана. Этот проект стал одним из победителей республиканского конкурса грантов Кабинета Министров РТ для некоммерческих организаций.