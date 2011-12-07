Волонтерские центры продолжают работу

Но сеть волонтерских центров, созданная в первые дни пандемии, работу свою не сворачивает. Добровольцы продолжают доставлять на дом продукты питания, лекарства, тем, кому необходима помощь.

Как рассказала руководитель рабочей группы регионального отделения «Единой России» по противодействию коронавируса Светлана Захарова, волонтеры ограждают пожилых граждан от лишнего посещения магазинов, аптек, других общественных мест, где существует риск заразиться коронавирусом. Волонтерские центры будут работать до тех пор, пока опасность инфекции не исчезнет.

Кстати, по данным Секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, волонтерские центры были созданы во всех 85 регионах России. Добровольцы поддерживает пожилых людей, медиков, которые работают с коронавирусными больными, многодетные семьи, инвалидов, детей. К этому волонтерскому движению присоединились около 90 тысяч добровольцев по всей России. За два месяца пандемии волонтеры оказали помощь более 1,5 миллионам человек. Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».