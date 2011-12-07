В Иннополисе пройдёт III Всероссийский фармпробег

В рамках масштабной акции в ИТ-столице России – городе Иннополис состоится Первый цифровой фармацевтический форум. Также в этот день в Казани состоится официальная презентация Медицинского промышленного парка «Фармацевтический Медицинский Полис Республики Татарстан». Об этом сообщил генеральный директор «ФармМедПолис РТ» Альберт Гайфуллин.

Гости и участники Фармпробега познакомятся с новым Медицинским промышленным парком, инновационным медицинским оборудованием, побывают на производстве средств индивидуальной защиты.

В период сложной эпидемиологической ситуации медицинские изделия, которые производились в стенах парка, поставлялись в больницы и клиники большинства регионов страны.



