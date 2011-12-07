Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане долги по зарплате уменьшились почти на 8 млн рублей

Два казанских предприятия и организация в Атнинском районе расплатилось со своими сотрудниками.

В Татарстане продолжается работа с руководителями предприятий-должников по заработной плате. ООО «Дусым» Атнинского района рассчиталось по долгам с 92 работниками, выплатив им задерживаемую зарплату на общую сумму более 7,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Казанское предприятие «Антикорремстрой» погасило долг перед одним работником. Сумма долга составляла 361 тыс. рублей.

Другой казанское ООО «ПСФ Стройком» выплатило своему сотруднику долг по зарплате в сумме 158 тыс. рублей.

КВ
Лента новостей