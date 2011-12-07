В Татарстане долги по зарплате уменьшились почти на 8 млн рублей

В Татарстане продолжается работа с руководителями предприятий-должников по заработной плате. ООО «Дусым» Атнинского района рассчиталось по долгам с 92 работниками, выплатив им задерживаемую зарплату на общую сумму более 7,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Казанское предприятие «Антикорремстрой» погасило долг перед одним работником. Сумма долга составляла 361 тыс. рублей.

Другой казанское ООО «ПСФ Стройком» выплатило своему сотруднику долг по зарплате в сумме 158 тыс. рублей.