Министр здравоохранения РТ Марат Садыков: Я не Вольф Мессинг и не могу предсказывать, что будет через полгода

- Все в природе происходит закономерно. 2003 год - была эпидемия атипичной пневмонии, в 2009-м - свиного гриппа, вот сейчас 2020 год - коронавирус. Чем отличаются эти периоды? Масштабность и быстрота распространения, отсутствие опыта и достоверных эпидемиологических данных. Ни одна страна, ни одна система здравоохранения за последние 50 лет не видела такого кризиса. Но российское здравоохранение сохранило во многом советскую систему - это и работа Роспотребнадзора, и порядок «сортировки» пациентов и лечения. Здравоохранению Татарстана было оказано доверие, и первых пациентов с коронавирусом с круизного лайнера привезли именно сюда, в Казань. Своего рода вызов, но этот шаг дал врачам опыт лечения новой инфекции.

По словам министра, деятельность системы здравоохранения оценивается по показателю общей смертности населения. В 2019 году в Татарстане он самый низкий в РФ. За первые 5 месяцев этого года тенденция сохраняется, несмотря на пандемию.

Что касается ситуации с пневмонией в Татарстане, то коронавирус действительно оказал на нее влияние - цифры несколько выросли, но смертность от пневмонии не увеличилась: показатели те же, что в 2018 - 2019 годах. Глава ведомства напомнил, что задача врачей - спасти людей не только от COVID-19, но и от любых заболеваний.

Также он прокомментировал ТВ-сюжет с переполненной палатой интенсивной терапии в 7-й горбольнице. И пояснил, что не стоит его воспринимать как повод для паники и нагнетания обстановки:

- По предписаниям Минздрава РФ мы развернули в Татарстане 2577 терапевтических и 902 койки для пациентов на ИВЛ. На сегодня на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 58 человек. Причем это не только больные с коронавирусной инфекцией, но и с пневмонией, - обрисовал он реальное состояние дел.

Более того, надо учитывать, что в Казань везут наиболее тяжелых больных со всей республики. Но даже при этом, по словам министра, свободных коек для лечения пациентов более чем достаточно. Свое мнение относительно второй волны коронавирусной инфекции министр тоже высказал:

- Я не Вольф Мессинг и не могу предсказывать новые волны и что будет через полгода. Но есть определенные математические модели, по которым развивалась инфекция в других странах. Есть понимание, что в мире появляются новые инфекции, эпидемии. За время этой пандемии мы набрали опыт, подготовились к возможным обстоятельствам. В частности, Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов принял решение о строительстве новой инфекционной больницы, 15 августа должны ее запустить. И строительство таких больниц ведется по всей РФ.

Марат Садыков рассказал и о положительном «побочном эффекте» усиленной диагностики легких при симптомах коронавирусной инфекции. В связи с коронавирусом возросло в несколько раз количество КТ (компьютерная томография) органов дыхания. Кроме пневмонии стали выявлять туберкулез, рак легких. Ранняя диагностика таких заболеваний - положительный момент.

В завершение эфира спикер предложил сделать такого рода встречи в режиме онлайн регулярными и на разные темы. Ведь кроме коронавируса есть и другие актуальные вопросы здравоохранения, которые волнуют татарстанцев.