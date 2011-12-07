Управляющим директором завода «Туполев» назначен Вадим Королев

Управляющим директором ПАО «Туполев», который входит в ОАК Госкорпорации Ростех назначен Вадим Королев, он сменил Рониса Шарипова. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации.

«Вадим Королев с 2015 года работал в должности заместителя генерального директора ПАО „Туполев“, с 2016 года также являлся директором программы самолета Ту-160, а с апреля нынешнего года был назначен первым заместителем генерального директора по управлению программами. До прихода на „Туполев“ занимал различные должности в Вооруженных силах РФ, имеет степень кандидата экономических наук», — говорится в сообщении.

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь пожелал Королеву удачи, при это подчеркнув, что важный этап развития в рамках направленной на повышение эффективности корпоративной трансформации ОАК.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Арбитражный суд Москвы против ПАО «Туполев» подан иск в размере 5,5 млрд рублей.