В аквапарк «Ривьера» в Казани выстроилась большая очередь

Около аквапарка «Ривьера» образовалась большая очередь. Люди не соблюдают дистанцию в 1,5 метра, рекомендуемую Роспотребнадзором в качестве меры против коронавируса.

При этом, в связи с предписаниями Роспотребнадзора направленными на предотвращение распространения COVID-19, заполняемость аквапарка составляет 70% от возможной загрузки.⠀

Напомним, что на этой неделе в столице РТ установилась аномально жаркая погода. Температура воздуха достигает +35 градусов тепла.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день в жару.