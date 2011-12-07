В Альметьевске рабочий отравился химическим парами и погиб

ЧП произошло вечером 18 июня на территории одного из предприятий Альметьевского района республики. Из-за розлива кислоты 58-летний рабочий получил травмы не совместимые с жизнью и на следующий день в больнице скончался, сообщает СУ СКР по РТ.

Следственными органами СКР по РТ возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, рабочий перекачивал кислоту из пластиковых бочек в емкость для приготовления композиции. Но на нем не было специального защитного фартук. Когда кислота попала на ногу рабочему, он не смог удержать бочку и её содержимое вылилось на пол. Мужчина получил отравление парами химического соединения.

Как считает следствие, ЧП произошло из-за отсутствия надлежащего контроля со стороны должностных лиц предприятия за соблюдением техники безопасности. Также отсутствовал в рабочей смене человек, ответственный за безопасность на производстве. Расследование продолжается, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептийкий.