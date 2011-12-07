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В Казани дом купца Соболёва закрывают листовым железом

В историческом здании обитают бездомные и не раз вспыхивали пожары.

В столице Татарстана консервируют дом купца Соболёва в центре. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказал экскурсовод Алмаз Гараев. Сейчас дом обшивают листовым железом. 

В доме живут более десяти бездомных. Совсем недавно он в очередной раз горел.

Иван Соболев в 1867 году вместе с семьей приехал на постоянно жительство в Казань, он был именитым и известным купцом в России. Доходный дом был построен, несмотря на то, что район Мокрой Слободы был криминальным и неблагополучным — здесь жили бедняки. 

Подробнее о доходном доме купца Соболева читайте на сайте «Казанских ведомостей». 

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