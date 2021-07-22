Цветочная студия вместо работы в банке: как самозанятым открыть свое дело

Уйти в цветочный бизнес

Жительница Казани Илюза Халиуллина всегда мечтала открыть свою цветочную студию. Девушка совмещала работу в банке и хобби — флористику. Она прошла несколько курсов, а также продавала букеты в инстаграме. Но она решила рискнуть и уйти с постоянного места работы, чтобы открыть дело своей мечты.

«Я решила уйти с места постоянной работы, но понимала, что это большие риски, так как бизнес не стабилен. Мое желание было намного сильнее, и я решилась на этот шаг» — рассказала Илюза.

Девушке надо было арендовать помещение, закупить специальное холодильное оборудование для хранения товара и сами цветы. Первоначальный капитал Илюза получила в Фонде поддержки предпринимательства Республики Татарстан.

«Я узнала, что „Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан“ выдают микрозаймы самозанятым для реализации своих бизнес-планов. Я получила господдержку в виде льготного микрозайма в 200 тысяч рублей. На эти деньги я открыла свою студию цветов, купила специальное оборудование и сами цветы», — сказала Илюза.

По словам девушки, спустя два месяца, после того, как она взяла микрозаем в 200 тыс. рублей, он окупился. «Так как я зарегистрировалась самозанятой год назад, у меня уже была клиентская база в инстаграме, поэтому мои продажи быстро возросли. Тем, кто начинает свое дело с нуля, понадобится чуть больше времени», — отмечает Илюза.

Сейчас она намерена расширить бизнес.

Как стать самозанятым

Руководитель Центра микрофинансирования Фонда поддержки предпринимательства РТ Вячеслав Соловьев рассказал о том, что нужно для того, чтобы получить господдержку для самозанятых.

«Микрозаемщик должен быть зарегистрирован в качестве самозанятого не менее 6 месяцев. Возраст заемщика на момент погашения кредит не должен превышать 65 лет. Самозанятый должен быть зарегистрирован на территории Татарстана» — объяснил Соловьев.

С начала года Центр уже выдал 44 микрозайма на общую сумму свыше 6,3 миллионов рублей. У банков кредиты и займы на развитие бизнеса самозанятым получить намного труднее.

В Минэкономики РТ сообщили, что с 1 июня 2021 года максимальная процентная ставка по микрозайму «Самозанятые» с 6% снижена до ключевой ставки ЦБ РФ — 5,5%.