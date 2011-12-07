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Азнакаево вновь принял всероссийский форум краеведов

В Азнакаевском районе Татарстана завершила работу V Всероссийская (с международным участием) научно-практическая, историко-краеведческая конференция «Человек и природа в бассейне реки Ик в историческом развитии». Ее девиз: «Сила Республики – в селах!»

Научный форум прошел в рамках празднования 100-летия образования ТАССР, 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В работе конференции принял участие глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин.

— Немало еще предстоит выполнить задач по изучению старинных и исчезнувших сел и деревень района, жизни и творчества выдающихся земляков, развитию туризма и воспитанию молодежи в любви к родному краю и его истории. Проведение таких конференций, издание тематических книг и сборников, уверен, станет важным импульсом и вкладом в дело изучения региональной истории. — отметил он.

За два дня краеведы из разных регионов России обсудили актуальные проблемы краеведения, сохранения национальных традиций. Также они совершили путешествие в Башкортостан — город Туймазы. Там они посетили Туймазинский государственный татарский драматический театр, Татарский общественный историко-культурный центр «Тюменяк», родник «Инәкәйләр чишмәсе», у которого местные жители высаживают деревья в память о своих умерших матерях. А еще гости побывали в музейно-этнографическом комплексе под открытым небом «Бабай утары» («Дедушкина усадьба»), где представлены традиционные жилища татар с XVII до XX века.

 Подробности — в ближайших выпусках «Казанских ведомостей».

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