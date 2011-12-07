О подвиге Михаила Девятаева рассказывает экспозиция «Несгибаемые»

В Москве, во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им. М.И. Рудомино, открылась выставка «Несгибаемые», посвященная подвигам советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Выставка рассказывают о судьбе пяти героев: Дмитрия Карбышева, Федора Полетаева, Василия Порика, Михаила Девятаева, Николая Кюнга. Они были узниками концлагерей и участниками движения сопротивления.

В экспозиции представлены исторические материалы из фондов Красногорского филиала Музея Победы и личных архивов. Уникальные материалы для выставки предоставила семья легендарного летчика Михаила Девятаева.