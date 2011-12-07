Роспотребнадзор РТ: Школы республики не готовы к началу учебного года

Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина сообщила о ситуации с COVID-19 в республике. Об этом она рассказала на совещании в Доме Правительства РТ.

Известно, что за две недели в республике зарегистрировано 24 завозных случая заражения новой коронавирусной инфекцией, пять из которых – с курортных зон страны. Сейчас Управление Роспотребнадзора по РТ продолжает вести проверки предприятий, а также объектов продовольственной и непродовольственной торговли.

Также не оставляют без внимания школы республики. Сейчас, по словам Патяшиной, проверку прошли 211 учебных заведений, то есть 12% от общего числа. В ходе них выяснилось, что почти 63% образовательных организаций не готовы к соблюдению новых обязательных требований. В школах отсутствуют бактерицидные облучатели.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что замглавы Минобрнауки РТ заявил, что в первый класс в этом году пойдут более 56 тысяч детей. По его словам, что в целом школы Татарстана находятся в высокой степени готовности к 1 сентября.