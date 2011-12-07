В рамках республиканского проекта «Старшее поколение» можно будет бесплатно воспользоваться услугами частных медицинских учреждений

С 1 сентября под их наблюдением будут находиться 350 татарстанцев. К ним еженедельно будут приезжать на дом специалисты из частных клиник, чтобы проводить все необходимые медицинские процедуры, назначенные лечащим врачом: массаж, установка капельницы, уколы, перевязки. Для пациентов это обслуживание будет бесплатным, потому что оно будет осуществляться в рамках республиканской программы «Старшее поколение», которая реализуется в рамках национального проекта «Демография». Об этом в интервью «Казанским ведомостям» рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева.

Подробности — в одном из ближайших выпусков «Казанских ведомостей».