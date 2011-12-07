Галимова: Решения о слиянии КФУ и Фешинского училища не принималось

На данный момент решения о слиянии КФУ и училища имени Фешина в Казани не принималось. Об этом на брифинге заявила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Я только одно могу сказать: ни о каком слиянии решения не принималось», — сказала спикер.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что Ильшат Гафуров выступил с предложением, чтобы художественное училище имени Фешина вошло в состав КФУ. Идея вызвала протесты среди преподавателей и студентов училища, которые даже запустили в Сети петицию против слияния.