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Галимова: Решения о слиянии КФУ и Фешинского училища не принималось

СМИ ранее сообщали о том, что Казанское художественное училище может войти в состав Казанского федерального университета.

На данный момент решения о слиянии КФУ и училища имени Фешина в Казани не принималось. Об этом на брифинге заявила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Я только одно могу сказать: ни о каком слиянии решения не принималось», — сказала спикер.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что Ильшат Гафуров выступил с предложением, чтобы художественное училище имени Фешина вошло в состав КФУ. Идея вызвала протесты среди преподавателей и студентов училища, которые даже запустили в Сети петицию против слияния.

КВ
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