«Порнография на «минималках»: как казанские вебкамщицы зарабатывают на жизнь 

Чаты вебкам-комьюнити, где вам расскажут, как справиться со «сливом» личной информации и предостеречь себя от недоброжелателей. История юной студентки, которая уже успела заработать 700 тыс. рублей на вебкаме. Учительница казанского хореографического училища днем, а в свободное время от работы — стримы на вебкам площадках. Все это изнанка прибыльного и поэтому манящего, но пугающего вэбкам-бизнеса. Журналист «КВ» пообщалась с вэбкамщицами Казани и узнала, почему девушки выбирают такой путь, сколько они зарабатывают и с какими проблемами встречаются.

Раздеваться необязательно

Как только молодым девушкам исполняется 18 лет, нейросети начинают выдавать им рекламу в соцсетях, предлагающую сомнительные способы заработка. Чаще всего реклама выпадает в Instagram, «ВКонтакте», TikTok, но предложения о работе скидывают даже в личные сообщения популярных мессенджеров Все работодатели утверждают, что раздеваться необязательно, а все, что требуется от девушек, — лишь очаровывать своих зрителей.

Найти рекламное объявление, к примеру, в Instagram — очень легко. Нужно просто вбить в поисковой строке «вебкам», и появится множество аккаунтов с предложениями. Один из таких предлагает работу в студии Казани. Собеседник утверждает, что это прибыльно и безопасно.

В вебкам-сообществе делятся кулинарными рецептами

В поиске групп с подобным контентом в социальной сети «ВКонтакте» можно наткнуться на множество сообществ. В первой же группе, которую я нашла, была выложена свободная ссылка на чат Telegram-канала вебкамщиц, где было 2700 участников. Общение в чате было очень оживленным, в основном там обсуждался рабочий процесс. Но также вебкамщицы делились кулинарными рецептами, ссылками на свои трансляции и суммами заработка.

Несмотря на все плюсы работы, девушки, которые выбирают путь вебкамщицы, чаще всего сталкиваются со «сливом» личной информации в разные чаты и паблики. Самой худшей ситуацией девушки считают ту, когда видео попадают в руки их родителей.

Одна из девушек рассказала в чате, что ее видео с трансляции «слили», и теперь ей нужен совет, как пережить такое. Коллеги не дали нужного совета, но многие начали рассказывать о своем опыте «слива».

Кто-то посоветовал скрывать всю информацию о себе перед «работой» и скинул в общий чат переписку одной из своих знакомых.

В чате выкладывают каталог студий, в которых вебкам-модели могут работать.

Одна из девушек выложила в чат чек-лист о том, как нужно правильно общаться с вебкам-моделью.

«За полгода в вебкам я заработала 700 тыс.»

Лара (имя изменено) переехала в Казань из Набережных Челнов пару лет назад. Строгая и высокая блондинка из престижного вуза, хобби — мейкап, цель — открыть свою студию красоты. Глядя на нее, никто из ее друзей и близких даже не догадывается, что когда-то Лара развлекала мужчин за большие деньги.

Я начинала работать в своем родном городе и за первые полгода заработала 700 тыс. рублей. Вебкам — незаконная профессия, поэтому все ищут свои лазейки. Прикрываются тем, что это якобы сервис, на котором люди пишут сюжеты для проведения стримов. Они скидывают деньги и говорят, что нужно делать

— вебкам-модель Лара.

В среднем вебкамщицам обещают от 80 тыс. рублей в месяц. Работа законная, утверждает одна из студий. Якобы от девушек не требуется ничего интимного, только они сами решают, чем заниматься на площадке. Также приветствуется знание английского языка.

Проблем таким студиям помогают избежать связи, утверждает девушка. «Этот бизнес можно назвать коррупционным, у всех студий есть своя „крыша“. Благодаря тому, что есть эта самая „крыша“, проблемы девочек очень быстро решаются», — говорит бывшая вебкамщица.

По словам девушки, при трудоустройстве работодатели дают подписывать договор.

«Когда я только устроилась работать в вебкам, мне дали подписать договор, но, честно, я его даже не смотрела. Нам также предлагали официальное трудоустройство, в трудовую это шло как опыт работы в IT-компании», — рассказала модель.

Антидепрессанты, нервные срывы и отпуск на месяц

«Однажды я услышала, что моделей накачивают героином и увозят в таком состоянии в массажные салоны, чтобы воспользоваться ими. Я очень сильно боялась этого, но ничего со мной такого не произошло. Думаю, что это слух, хотя раньше что-то такое, может, и было», — рассказывает бывшая вебкам-модель.

Лара вспоминает, что у нее во время работы в вебкаме были нервные срывы, она даже брала отпуск на месяц. Девушка рассказала, что в студии, где она работала, был личный психолог, который не отличался профессионализмом: «Однажды он подсадил одну девочку на антидепрессанты, потом у нее случился нервный срыв и ее перевели на другие аккаунты. В итоге ее заработок упал».

«На самом деле не все так радужно. Директора и продюсеры оказывают очень сильное психологическое давление. Сначала они всеми способами втираются в доверие, а потом манипулируют. Также они засовывают девушек в эту сферу принудительно. Все-таки это порнография на „минималках“, но девочкам так приятно, когда их называют моделями», — поделилась девушка.

Чтобы справиться со стрессом, девочки объединяются и дружат. Лара говорит, что из-за работы ей совсем не хватало времени на личную жизнь и поэтому она заполняла эту пустоту дружбой с веб-моделями. Даже несмотря на характер работы, отношения из жизни не уходят, и вся романтика и страсть остается.

«В моем коллективе не было никакого духа соперничества, все помогали и поддерживали друг друга. Помню, меня бросил парень и в тот момент мне было очень плохо. Девочки вытащили меня за одну неделю», — рассказала вебкамщица.

Учитель — днем, в ночи — вебкам

Айша Лагеева была студенткой казанской консерватории, преподавала музыку детям и работала концертмейстером в казанском хореографическом училище. Она известна также как рэп-исполнительница под псевдонимом Мама Стифлера.

Несмотря на столь культурный бэкграунд, Айша пять лет работала вебкам-моделью. Хотя в ее Instagram-аккаунте всегда была указана ссылка на OnlyFans (сервис популярен в индустрии развлечений для взрослых), недоброжелатели подали на нее заявление в полицию.

В результате казанское хореографическое училище решило больше не заключать контракт с Айшой. А в интернете люди возмущаются, как вебкам-модель могла преподавать музыку детям.

Вебкам — дело обыденное

За последние несколько лет «профессия» вебкам-модели стала очень популярной. Если раньше об этом знали лишь немногие, то сейчас в окружении практически любого человека легко можно найти знакомого, который хоть как-то соприкасался с нею.

Вэбкам стал обыденностью в жизни молодежи. Почти не осталось тех, кто осуждает такой способ заработка. А те, кто работает в этой сфере, рассказывают об этом свободно и открыто. Вебкам может дать уверенность в своей привлекательности, деньги и определенную славу среди мужчин. При этом это непростой труд, который требует воли и определенных навыков. Таким мнением поделился доцент института психологии и образования КФУ Рамиль Гарифуллин.

Работать на камеру, быть в кадре — это тоже отдельная способность и профессия. Жить в кадре не все умеют, даже если девушка красива, стройна, имеет данные. Если она будет неестественна, то ее эта фирма может не зацепить, не подписать контракт, и вообще никто не заинтересуется ею. Вебкам опасен для незакаленных личностей, которые еще не успели научится объективно оценивать все происходящее вокруг них

— психолог Рамиль Гарифуллин.

По словам эксперта, некоторые девушки ищут в этой профессии психотерапию. Они самовыражаются с помощью своего тела, и это приносит им удовольствие не только в виде большого заработка.

Вебкам со стороны закона

На вопрос, законно ли заниматься вебкамом в России, ответы неоднозначные. С одной стороны производство порнографического контента в Российской Федерации — незаконная деятельность. Но иногда девушки просто сидят и общаются на камеру, без намека на интим.

«Грань между эротикой и порнографией размытая. Нужно понять — материалы порнографического ли характера? Если в материалах будут показывать и акцентировать внимание на половых органах, то это незаконно, а сама эротика законна», — рассказал казанский адвокат Фархад Шемякин.

Адвокат подчеркнул, что организаторов вебкам-студии попадают под статью, так как их деятельность в России нелегальна. Если же кто-то шантажирует личными материалами девушек, то в таком случае злоумышленникам грозит статья 137 УК РФ.

«Отмыться» от статуса незаконной платформы пытается и сама площадка Only Fans. Так, с октября на платформе будут введены новые ограничения в отношении публикуемого контента, сообщает Bloomberg.

Сайт вынужден запретить большую часть своего контента из-за давления со стороны провайдеров и банков. Пока неизвестно, какой именно контент попадет под запрет, но журналисты предполагают, что под «откровенно сексуальным характером» подразумевается только сама порнография. Фото и видео эротического характера, пользователи смогут публиковать и дальше.

Правила цензуры затронут эротический контент, который был снят в общественных местах, инцест, некрофилию, снимки несовершеннолетних, контент, добытый незаконным путем, и манипулятивные материалы.

Такими способом OnlyFans надеется, в первую очередь, избавиться от репутации платформы эротического характера, а также привлечь $ 1 млрд инвестиций и расширить аудиторию. Сейчас на площадке 2 млн авторов, а аудитория к 2021 году достигла 130 млн пользователей.

Многие вебкамщиц, которые работали в этом бизнесе, не стыдятся своего прошлого. Свободно и открыто рассказывают об этом. Причина этого выбора у всех одна — нужны деньги, быстро и много. Если не нарушен закон, трудно винить девушек за это — у каждого свой выбор, но продвижение такой рекламы в соцсетях, где на это могут наткнуться дети, — недопустимо.