После реконструкции в Казанском Кремле появится новый туристический комплекс

После завершения работ по реконструкции присутственных мест, расположенных на территории Казанского Кремля, там появятся новые туристические точки и даже зал для брифингов с журналистами. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Президент видит это пространство максимально открытым для посетителей Казанского Кремля. То есть будет возможность попробовать татарскую кухню из печи, национальные костюмы посмотреть, историю музейную там организовать», — сказала Галимова, отвечая на вопрос корреспондента «Казанских ведомостей».

Также на территории Кремля планируют создать зал для брифингов с журналистами.

«Мы предполагаем там, в том числе, организовать некое пространство для наших с вами встреч с журналистами. Там будет некий брифинг зал со всеми удобствами для вас, чтобы можно было и видео- и аудиозапись вести. То есть это будет минимально офисное для работы и максимально открытое пространство для туристов и тех, кто желает посетить Казань, увидеть ее особенности, окунуться в ее историю», — подчеркнула спикер.

Работы по реконструкции зданий присутственных мест уже начались, но займут достаточно длительное время.

«Работа там уже идет. Она ведется планомерно именно ввиду того, что это место находится под особой охраной. Поэтому реконструкция этого объекта требует очень бережного, степенного процесса. Поэтому она идет достаточно длительное время, но,тем не менее, с соблюдением всех необходимых требований. <…> Этот процесс очень длительный, потому что требует степенного подхода, учитывая, что этот объект находится под охраной ЮНЕСКО», — добавила Галимова.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казанском Кремле начались комплексные ремонтно-реставрационные работы.