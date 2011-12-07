Шойгу посетит оборонные предприятия и свою выставку в Казани

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на этой неделе приедет в Казань с рабочим визитом. Он планирует посетить оборонные объекты, в том числе и авиационной отрасли, а также собственную выставку. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Президента Татарстана Лилия Галимова.

«Будет осмотр ряда объектов, сейчас формируется программа [визита]. Точно говорить пока рано, но там точно будут объекты, связанные с авиационной отраслью, потому что у Минобороны большие заказы в этой части», — сказала Галимова.

Напомним, на этих выходных в столице Татарстана в Национальной художественной галерее «Хазине» открылась экспозиция работ главы Минобороны РФ Сергея Шойгу «Творчество ради жизни».

Экспозиция состоит из 83 картин с видами Сибири, написанных в различных техниках, и 17 изделий из дерева, которые изготовил сам министр. Увидеть ее жители и гости города смогут увидеть с 21 августа до 12 сентября. Полученные от продажи средства планируют направить на помощь тяжелобольным детям.