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В Набережных Челнах скончался бывший руководитель отдела культуры Карл Ахметов

Мужчина ушел из жизни в 83 года.

Накануне, 22 августа, умер экс-заведующий отделом культуры исполкома Набережных Челнов Карл Ахметов. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте Управлении культуры исполкома города.

При жизни Ахметов был директором набережночелнинской школы № 2 в 1974 году, а также руководил коллективами школы № 46 и профессионального училища № 57. С 1977 по 1982 год возглавлял подразделение местного совета народных депутатов.

Мужчина скончался на 84-м году жизни, причина смерти неизвестна. Похоронили Карла Ахметова сегодня в 10 часов на городском кладбище Набережных Челнов.

КВ
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