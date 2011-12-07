В Татарстане зафиксировали превышение загрязняющих веществ в воздухе

В Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске замечено превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Так, в столице Татарстана отмечены превышения по оксиду углерода и формальдегиду, в Набережных Челнах — по фенолу, формальдегиду, диоксиду азота, аммиаку, в Нижнекамске — по аммиаку и ксилолу.

Как объяснили в учреждении, превышение обусловлено складывающимися синоптическими и метеорологическими условиями 20 и 21 августа. В республике наблюдалось малоградиентное барическое поле, температурная инверсия, слабый ветер, а также отсутствовали осадки.

Напомним, сегодня жители Советского, Ново-Савиновского, Кировского районов Казани почувствовали запах гари.