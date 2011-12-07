Электронные торги посредством публичного предложения. ООО «Сувар Девелопмент»

Электронные торги посредством публичного предложения (далее — Торги) по продаже имущества с открытой формой подачи предложения о цене.

Продавец имущества (далее — ПИ) — ООО «Сувар Девелопмент» (адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Островского, д. 34/4, оф. 2, ИНН/КПП 1657098604/165501001, ОГРН 1101690056819, признано несостоятельным Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.10.2017 г. по делу № А65-17498/2017) в лице конкурсного управляющего Кондратьева Ивана Сергеевича, действующего на основании Определения Арбитражного суда РТ от 25.06.2019 г. по делу № А65-17498/2017.

Организатор торгов (далее — ОТ) –конкурсный управляющий Кондратьев Иван Сергеевич (ИНН 166017203787, СНИЛС 136-637-825 86, адрес для корреспонденции: 420111, РТ, г. Казань, ул. Островского, д. 34/4, email: iv.kond.org@mail.ru, член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, адрес: 109316, РФ, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6.) (далее –КУ).

Торги проводятся на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети Интернет: http://bankruptcy.lot-online.ru/ (далее — ЭП).

Период проведения торгов: с 26.10.2020 г. по 30.12.2020 г. Дата начала приема заявок и задатков: 26.10.2020 г. в 11.00 часов (мск). Срок окончания приема заявок и задатков: 30.12.2020 г. в 11.00 часов (мск).

Прием заявок составляет: в 1-м периоде — 37 (тридцать семь) календарных дней (далее — к/дней), без изменения начальной цены, со 2-го по 5-й периоды — 7 (семь) к/дней, величина снижения — 2 (два) % от начальной цены Лота. Минимальная цена (цена отсечения) составляет 92% от начальной цены каждого Лота. Заявки на участие в Торгах, поступившие в течение определенного периода проведения Торгов, рассматриваются только после рассмотрения заявок на участие в Торгах, поступивших в течение предыдущего периода проведения Торгов, если по результатам рассмотрения таких заявок не определен победитель Торгов. Признание участника победителем оформляется протоколом об итогах Торгов, который размещается на ЭП. С даты определения победителя Торгов прием заявок прекращается.

Продаже на торгах отдельными лотами подлежит следующее имущество (далее — Имущество, Лот), по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, р-н Ново-Савиновский, ул. Чистопольская, д. 86/10:

Лот 1 — квартира 360, 5 этаж, кадастровый номер (далее — кад. №): 16:50:110603:8128, пл. 56,5 кв. м. Начальная цена (далее — Нач. цена) — 5 958 000,00 руб.; Лот 2 — квартира 288, 2 этаж, кад. №: 16:50:110603:8056, пл. 107,6 кв. м. Нач. цена — 8 370 000,00 руб.; Лот 3 — квартира 349, 2 этаж, кад. №: 16:50:110603:8117, пл. 124,2 кв. м. Нач. цена — 9 549 000,00 руб.; Лот 5 — квартира 286, 2 этаж, кад. №: 16:50:110603:8054, пл. 110,8 кв. м. Нач. цена — 8 586 000,00 руб.; Лот 7 — квартира 115, 4 этаж, кад. №: 16:50:110603:7883, пл. 105 кв. м. Нач. цена — 7 920 000,00 руб.; Лот 9 — квартира 112, 4 этаж, кад. №: 16:50:110603:7880, пл. 113 кв. м. Нач. цена — 8 469 000,00 руб.; Лот 10 — квартира 105, 2 этаж, кад. №: 16:50:110603:7873, пл. 112,7 кв. м. Нач. цена — 8 586 000,00 руб.; Лот 11 — квартира 408, 17 этаж, кад. №: 16:50:110603:8176, пл. 56,2 кв. м. Нач. цена — 5 958 000,00 руб.; Лот 12 — квартира 107, 2 этаж, кад. №: 16:50:110603:7875, пл. 110,1 кв. м. Нач. цена — 8 370 000,00 руб.; Лот 14 — квартира 4, 2 этаж, кад. №: 16:50:110603:7772, пл. 114,6 кв. м. Нач. цена — 8 559 000,00 руб.; Лот 17 — квартира 227, 2 этаж, кад. №: 16:50:110603:7995, пл. 119,3 кв. м. Нач. цена — 9 063 000,00 руб.; Лот 18 — квартира 229, 2 этаж, кад. №: 16:50:110603:7997, пл. 119 кв. м. Нач. цена — 9 063 000,00 руб.; Лот 23 — квартира 174, 3 этаж, кад. №: 16:50:110603:7942, пл. 118,2 кв. м. Нач. цена — 8 928 000,00 руб.; Лот 24 — квартира 170, 2 этаж, кад. №: 16:50:110603:7938, пл. 119,2 кв. м. Нач. цена — 9 063 000,00 руб.; Лот 25 — квартира 171, 3 этаж, кад. №: 16:50:110603:7939, пл. 117,7 кв. м. Нач. цена — 8 928 000,00 руб.; Лот 26 — квартира 168, 2 этаж, кад. №: 16:50:110603:7936, пл. 119,7 кв. м. Нач. цена — 9 063 000,00 руб.; Лот 29 — квартира 164, 17 этаж, кад. №: 16:50:110603:7932, пл. 112,9 кв. м. Нач. цена — 8 469 000,00 руб.; Лот 30 — квартира 356, 4 этаж, кад. №: 16:50:110603:8124, пл. 56,7 кв. м. Нач. цена — 5 958 000,00 руб.; Лот 31 — квартира 186, 6 этаж, кад. №: 16:50:110603:7954, пл. 117,2 кв. м. Нач. цена — 8 838 000,00 руб.; Лот 34 — квартира 183, 6 этаж, кад. №: 16:50:110603:7951, пл. 118,1 кв. м. Нач. цена — 8 937 000,00 руб.; Лот 35 — квартира 214, 13 этаж, кад. №: 16:50:110603:7982, пл. 117,3 кв. м. Нач. цена — 8 838 000,00 руб.; Лот 40 — квартира 219, 15 этаж, кад. №: 16:50:110603:7987, пл. 117,4 кв. м. Нач. цена — 8 838 000,00 руб.; Лот 41 — квартира 211, 13 этаж, кад. №: 16:50:110603:7979, пл. 116,5 кв. м. Нач. цена — 8 838 000,00 руб.; Лот 42 — квартира 222, 15 этаж, кад. №: 16:50:110603:7990, пл. 117,3 кв. м. Нач. цена — 8 838 000,00 руб.; Лот 43 — квартира 175, 4 этаж, кад. №: 16:50:110603:7943, пл. 117 кв. м. Нач. цена — 9 009 000,00 руб.; Лот 46 — квартира 178, 4 этаж, кад. №: 16:50:110603:7946, пл. 117,2 кв. м. Нач. цена — 8 802 000,00 руб.; Лот 48 — квартира 238, 5 этаж, кад. №: 16:50:110603:8006, пл. 118,1 кв. м. Нач. цена — 8 802 000,00 руб.; Лот 49 — квартира 237, 4 этаж, кад. №: 16:50:110603:8005, пл. 118,5 кв. м. Нач. цена — 9 009 000,00 руб.; Лот 51 — квартира 187, 7 этаж, кад. №: 16:50:110603:7955, пл. 117,6 кв. м. Нач. цена — 8 640 000,00 руб.; Лот 54 — квартира 128, 8 этаж, кад. №: 16:50:110603:7896, пл. 113,2 кв. м. Нач. цена — 8 316 000,00 руб.; Лот 57 — квартира 124, 7 этаж, кад. №: 16:50:110603:7892, пл. 112,2 кв. м. Нач. цена — 8 244 000,00 руб.; Лот 62 — квартира 132, 9 этаж, кад. №: 16:50:110603:7900, пл. 112,9 кв. м. Нач. цена — 8 289 000,00 руб.; Лот 63 — квартира 120, 6 этаж, кад. №: 16:50:110603:7888, пл. 112,7 кв. м. Нач. цена — 8 280 000,00 руб.; Лот 64 — квартира 109, 3 этаж, кад. №: 16:50:110603:7877, пл. 104,4 кв. м. Нач. цена — 7 668 000,00 руб.; Лот 65 — квартира 108, 3 этаж, кад. №: 16:50:110603:7876, пл. 112,7 кв. м. Нач. цена — 8 280 000,00 руб.; Лот 67 — квартира 148, 13 этаж, кад. №: 16:50:110603:7916, пл. 112,3 кв. м. Нач. цена — 8 253 000,00 руб.; Лот 69 — квартира 242, 6 этаж, кад. №: 16:50:110603:8010, пл. 118,7 кв. м. Нач. цена — 8 721 000,00 руб.; Лот 72 — квартира 363, 5 этаж, кад. №: 16:50:110603:8131, пл. 150,5 кв. м. Нач. цена — 10 845 000,00 руб.; Лот 73 — квартира 198, 9 этаж, кад. №: 16:50:110603:7966, пл.

117,3 кв. м. Нач. цена — 8 838 000,00 руб.; Лот 74 — квартира 199, 10 этаж, кад. №: 16:50:110603:7967, пл. 117,1 кв. м. Нач. цена — 9 063 000,00 руб.; Лот 75 — квартира 195, 9 этаж, кад. №: 16:50:110603:7963, пл. 117,1 кв. м. Нач. цена — 9 063 000,00 руб.; Лот 76 — квартира 182, 5 этаж, кад. №: 16:50:110603:7950, пл. 117,1 кв. м. Нач. цена — 8 802 000,00 руб.; Лот 77 — квартира 206, 11 этаж, кад. №: 16:50:110603:7974, пл. 117,7 кв. м. Нач. цена — 9 063 000,00 руб.; Лот 78 — квартира 203, 11 этаж, кад. №: 16:50:110603:7971, пл. 116,7 кв. м. Нач. цена — 9 063 000,00 руб.; Лот 79 — квартира 202, 10 этаж, кад. №: 16:50:110603:7970, пл. 117,3 кв. м. Нач. цена — 9 063 000,00 руб.; Лот 80 — квартира 179, 5 этаж, кад. №: 16:50:110603:7947, пл. 117,4 кв. м. Нач. цена — 9 063 000,00 руб.; Лот 81 — квартира 270, 13 этаж, кад. №: 16:50:110603:8038, пл. 117,1 кв. м. Нач. цена — 8 604 000,00 руб.; Лот 82 — квартира 265, 11 этаж, кад. №: 16:50:110603:8033, пл. 117,5 кв. м. Нач. цена — 8 631 000,00 руб.; Лот 83 — квартира 261, 10 этаж, кад. №: 16:50:110603:8029, пл. 118,2 кв. м. Нач. цена — 8 685 000,00 руб.; Лот 84 — квартира 257, 9 этаж, кад. №: 16:50:110603:8025, пл. 118 кв. м. Нач. цена — 8 667 000,00 руб.; Лот 85 — квартира 258, 10 этаж, кад. №: 16:50:110603:8026, пл. 118,3 кв. м. Нач. цена — 8 694 000,00 руб.; Лот 86 — квартира 254, 9 этаж, кад. №: 16:50:110603:8022, пл. 118,6 кв. м. Нач. цена — 8 712 000,00 руб.; Лот 87 — квартира 274, 14 этаж, кад. №: 16:50:110603:8042, пл. 117,3 кв. м. Нач. цена — 8 604 000,00 руб.; Лот 88 — квартира 273, 13 этаж, кад. №: 16:50:110603:8041, пл. 117,9 кв. м. Нач. цена — 8 658 000,00 руб.; Лот 89 — квартира 234, 4 этаж, кад. №: 16:50:110603:8002, пл. 118,5 кв. м. Нач. цена — 8 802 000,00 руб.; Лот 90 — квартира 233, 3 этаж, кад. №: 16:50:110603:8001, пл. 118,6 кв. м. Нач. цена — 8 928 000,00 руб.; Лот 92 — квартира 230, 3 этаж, кад. №: 16:50:110603:7998, пл. 118,1 кв. м. Нач. цена — 8 928 000,00 руб.; Лот 93 — квартира 245, 6 этаж, кад. №: 16:50:110603:8013, пл. 118,8 кв. м. Нач. цена — 8 730 000,00 руб.; Лот 94 — квартира 246,7 этаж, кад. №: 16:50:110603:8014, пл. 118,3 кв. м. Нач. цена — 8 694 000,00 руб.; Лот 95 — квартира 249, 7 этаж, кад. №: 16:50:110603:8017, пл. 118,3 кв. м. Нач. цена — 8 694 000,00 руб.; Лот 96 — квартира 111, 3 этаж, кад. №: 16:50:110603:7879, пл. 104,2 кв. м. Нач. цена — 7 965 000,00 руб.; Лот 97 — квартира 106, 2 этаж, кад. №: 16:50:110603:7874, пл. 104,2 кв. м. Нач. цена — 7 650 000,00 руб.; Лот 100 — квартира 241, 5 этаж, кад. №: 16:50:110603:8009, пл. 118,6 кв. м. Нач. цена — 9 063 000,00 руб.; Лот 103 — квартира 269, 12 этаж, кад. №: 16:50:110603:8037, пл. 118,2 кв. м. Нач. цена — 8 928 000,00 руб.; Лот 104 — квартира 266, 12 этаж, кад. №: 16:50:110603:8034, пл. 117,5 кв. м. Нач. цена — 8 928 000,00 руб.; Лот 105 — квартира 262, 11 этаж, кад. №: 16:50:110603:8030, пл. 118,8 кв. м. Нач. цена — 9 063 000,00 руб.; Лот 106 — квартира 364, 6 этаж, кад. №: 16:50:110603:8132, пл. 124,1 кв. м. Нач. цена — 9 549 000,00 руб.

Обременение Имущества: Залог (ипотека) в пользу ПАО «Татфондбанк».

Ознакомление производится по адресам места нахождения Лотов, по предварительной договоренности по рабочим дням с 9-00 по 12-00 (мск.), тел. 8 967 364-58-03 или по эл. почте: iv.kond.org@mail.ru, контактное лицо –Кондратьев И.С.

Размер задатка — 10% от нач. цены Лота, установленный для определенного периода Торгов, должен поступить на спец.счет Должника не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в Торгах в соответствующем периоде проведения Торгов. Реквизиты для внесения задатка: Получатель — ООО «Сувар Девелопмент»: Р/с 40702810029070004921 в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Казань, К/с № 30101810200000000824, БИК 042202824, ИНН 1657098604 КПП 165501001. Назначение платежа: задаток по лоту № __ по продаже имущества ООО «Сувар Девелопмент». Без НДС. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет получателя, является выписка со счета получателя. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.

К участию в торгах допускаются любые юр. и физ. лица, представившие в установленный срок заявку на участие в торгах и перечислившие задаток в установленном порядке. Заявка на участие в торгах подается через личный кабинет на ЭП, оформляется в форме электронного документа, подписывается квалифицированной электронной подписью заявителя торгов и должна содержать сведения и копии документов согласно требованиям п. 11 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: а) выписку из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписку из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя, далее — ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; в) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почт. адрес (для юр. лица); г) ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица), номер телефона, адрес эл. почты; д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, КУ и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя КУ, СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является КУ.

Порядок и критерии выявления победителя Торгов: Победителем признается участник Торгов (далее — ПТ), который представил в установленный срок заявку на участие в Торгах, содержащую предложение о цене Лота, которая не ниже начальной цены Лота, установленной для определенного периода проведения Торгов, при отсутствии предложений других участников Торгов. В случае, если несколько участников Торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене Лота, но не ниже начальной цены Лота, установленной для определенного периода проведения Торгов победителем Торгов, признается участник, предложивший максимальную цену за Лот. В случае, если несколько участников Торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене Лота, но не ниже начальной цены продажи Лота, установленной для определенного периода проведения Торгов, победителем Торгов признается участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие в Торгах.

Проект договора купли-продажи (далее — ДКП) размещен на ЭП. ДКП заключается с ПТ в течение 5 к/дней с даты получения победителем торгов ДКП от КУ. Оплата — в течение 30 дней со дня подписания ДКП на спец. счет Должника: р/с № 40702810029070004921 в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» г. Казань, к/с № 30101810200000000824, БИК 042202824, ИНН 1657098604, КПП 165501001.