Исполком уладил конфликт с запретом ношения хиджаба в одной из казанских школ

Управление образования Казани уладило конфликт, возникший в школе № 10 — директор школы запрещал ученице посещать учебное заведение в платке, пишет ИА «Татар-информ» со ссылкой на исполком.

«21 сентября Управлению образования Казани стало известно о ситуации в школе № 10, была незамедлительно проведена внутренняя проверка. В этот же день проведена беседа с директором школы о недопустимости подобного запрета. В настоящее время конфликт улажен, ребенок продолжит посещать школу в платке», — рассказали в исполкоме.

Мать девочки написала пост благодарности на своей странице в Instagram за принятые меры.

О недопустимости подобных мер также напомнили руководству других школ.