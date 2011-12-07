ПАТП поможет пострадавшему от наезда инспектору ДПС в получении страховки

Замдиректора по техэксплуатации и безопасности движения ПАТП № 4 Рафиль Аскаров заявил, что предприятие поможет пострадавшему от наезда инспектору ДПС в получении страховки.

Как сообщает ИА «Татар-информ», сейчас по случаю происшествия предприятие проводит внутреннее расследование, водителя автобуса уже временно отстранили. При условии, что вина перевозчика подтвердится, будет принято решение о привлечении его к ответственности и к мерам дисциплинарного взыскания.

Аскаров подчеркнул, что лично выезжал на место ДТП и сказал, что опасных для жизни травм инспектор не получил. Тем не менее, он добавил, что сотруднику ГИБДД окажут содействие в получении страховых выплат.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что полицейский Казани оказался под колесами автобуса. ДТП произошло накануне у торгового центра «Кольцо».