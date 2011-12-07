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Бар на Профсоюзной заподозрили в подделке сертификатов о вакцинации

По версии следствия, справки делали через Балашиху. 

В Казани в одном из баров, которому Роспотребнадзор дал официальное разрешение на работу в ночное время суток, обнаружили сотрудников с поддельными справками о вакцинации. Об этом сообщает МВД РФ по РТ.

Полицейские выяснили, что еще в июне руководители развлекательного заведения предоставили в Роспотребнадзор справки о прохождении вакцинации сотрудников, сделанные через одну из поликлиник Подмосковья. В ходе проверки выяснилось, что вакцинацию в этом учреждении они не проходили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». 

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане возбуждено уголовное дело по продаже поддельных справок о вакцинации, в которой участвовали казанские медики. С каждого клиента подозреваемые брали до 8 тысяч рублей.

КВ
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