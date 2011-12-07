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Президент РТ наградил московского конструктора премией им. Туполева 

Награду получил директору опытно-конструкторского бюро Евгений Марчуков.

Рустам Минниханов присудил международную премию имени Туполева за выдающийся вклад в области инженерных наук генконструктору — директору опытно-конструкторского бюро им. Люльки Евгению Марчукову. Соответствующий документ опубликован на сайте Президента республики.

Марчуков — выдающийся российский ученый, специалист в области авиационных военных двигателей для боевой истребительной авиации и газотурбинных установок. Он также является доктором технических наук, профессором кафедры теории воздушно-реактивных двигателей Московского авиационного института.

Ранее «КВ» сообщали, что Рустам Минниханов возглавил совет директоров «Туполева»

КВ
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