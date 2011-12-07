Чувашский хуплу с пылу с жару

На деревню к бабушкеКарина уже год живет в Казани. Девушка долго не могла привыкнуть к новым условиям.- Несмотря на то, что Казань - город многонациональный, который с радостью встречает представителей многих городов и республик, в первое время мне было трудно привыкнуть к местному колориту. Больше всего не хватало родных и близких, я очень скучала по дому и нашей кухне, - делится переживаниями Карина. - Но однажды подруга предложила мне съездить к ее бабушке в одну из чувашских деревень Нурлатского района - отдохнуть от городской суеты, отведать национальных блюд и окунуться в домашнюю атмосферу. Я с радостью согласилась. Поездка была не только увлекательной, но и познавательной. Я открыла для себя новые рецепты блюд, которые теперь готовлю в Казани.В один из выходных мы с Кариной отправились к удивительной чувашской бабушке, которая оказалась вовсе не похожей на бабушку в привычном понимании. На пороге уютного деревенского дома нас радушно встретила моложавая приветливая женщина, которой мы дали на вид не больше 45 лет. Она показала нам мастер-класс по приготовлению блюда национальной кухни.

В русской печи готовят всеГалина Алексеевна Шилова (так звали бабушку) познакомила нас с рецептом главного чувашского национального блюда - хуплу - и в процессе приготовления рассказала о традициях Чувашии.- Опыт, хитрости и тайны в приготовлении блюд всегда передавались из поколения в поколение, - начала она свой рассказ, растапливая большую печь посреди деревенской избы. - Например, я сейчас готовлю по тем рецептам, которым меня научила моя мама. А ее в свою очередь - бабушка, моя прабабушка. По словам Галины Алексеевны, в деревне нужно готовить только в печке. Даже если есть большой запас дров, сжигать их лишь для прогрева дома у чувашей не принято. А в печке всегда готовят, как правило, много блюд сразу. - Топить печь - дело непростое, но оно того стоит. В печке еда становится особенно вкусной. Но, конечно, всеми нашими рецептами можно пользоваться и в городе,п запекая блюда в духовке, - продолжала Галина Алексеевна, подбрасывая березовые поленья в печь.

Просто и сытно - Главный секрет стряпни - даже несложные блюда нужно всегда готовить с любовью, - говорит бабушка, быстро выкладывая продукты для куриного хуплу.ИНГРЕДИЕНТЫ для хуплу очень простые: лук - 5 - 6 шт., куриное филе - 400 г, дрожжи быстрорастворимые - 1 пакет (7 г), сахар - 2,5 - 3 ст. ложки, масло растительное - 6 ст. ложек. - Ну, начнем, помолясь! - возвестила Галина Алексеевна.Основательно взявшись за приготовление куриного хуплу, наш деревенский шеф-повар со словами «Готовить нужно всегда легко и непринужденно» принялась смазывать противень маслом, а затем мастерски раскатывать тесто, разделив на два больших куска. После она аккуратно выложила одну часть на противень, засыпав мелко нашинкованным луком. Затем ровно разложила поперченное и посоленное куриное филе, сверху положила еще немного лука и аккуратно накрыла начинку второй частью теста. - Ну вот, осталось теперь только сделать сверху в тесте небольшую дырочку и отправить хуплу в печку на 35 - 40 минут. В духовке это блюдо выпекается в течение часа, - завершает приготовление пирога Галина Алексеевна. - Русская печка горячее.Пока наш хуплу готовился, Галина Алексеевна начала накрывать на стол, рассказывая, как это было принято в чувашских деревнях раньше. Когда приходили гости, чуваши старались продемонстрировать все свое гостеприимство, ставя на стол самые вкусные блюда. Например, застолье никогда не обходилось без шaртана и чaкaта - любимых национальных блюд. Начиналось угощение с подачи ковша пива. Кстати, гости обязательно приносили его с собой вместе с хуплу. В чужой дом с пустыми руками ходить не принято! За разговорами и хлопотами время пролетело быстро. Пришла пора доставать хуплу из печки. Румяный куриный пирог стал настоящим украшением стола и очень порадовал нас своим домашним неповторимым вкусом.- Хуплу можно готовить с различными начинками: с картошкой, свининой, бараниной, - добавила Галина Алексеевна.Уплетая хуплу за обе щеки, мы говорили о том, что у чувашской кухни есть большое сходство с татарской. - Поскольку это блюдо ассоциируется с моей родиной и напоминает о доме, я готовлю его в выходные и праздники, - сообщила Карина, прощаясь с хозяйкой этого гостеприимного дома.







