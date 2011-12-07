За долги могут арестовать и продать автомобиль

По итогам рейда приставы составили 6 актов описи и ареста имущества, среди которых 4 легковых автомобиля и «КАМАЗ». Причиной ареста стала задолженность их владельцев по кредитам. Арест имущества, которое можно направить на реализацию, производится в случаях, когда сумма задолженности превышает 3 тыс. рублей. Для ее погашения должникам предоставляется 10 дней. Если по истечении этого времени долг не будет выплачен, транспорт уйдет на реализацию, а средства от продажи имущества направляются в счет погашения задолженности по исполнительному производству. Некоторые из остановленных во время рейда должников погасили долги тут же на месте на общую сумму 48 тыс. рублей. Внести средства можно было как наличным, так и безналичным способом.Как сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Татарстан, аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав» задолжавших граждан определяет по регистрационному номеру транспортного средства. «Дорожный пристав» сканирует сразу несколько полос движения автотранспорта и определяет в потоке транспорта автомобили должников по всем категориям исполнительных производств.