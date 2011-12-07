Проблемы трудоустройства женщин обсудили в Казани

Весь день на вопросы жителей республики отвечали заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт — Милосердие» Татьяна Ларионова, депутаты Госсовета РТ, сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ, Прокуратуры РТ, Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, Государственной инспекции труда в РТ, Федерации профсоюзов РТ, Центра занятости населения Казани.

38 звонков поступило до начала работы прямой линии, а за время самой прямой связи был принят 71 звонок. Горячая линия «Женское внимание» — это не только возможность получить онлайн-консультацию специалиста по волнующему вопросу, но и высказать свои предложения, пожелания, поделиться наболевшими проблемами.

Все понимают, что сегодня женщины, семьи с детьми нуждаются в особом внимании и поддержке. Решение многих вопросов требует межведомственного взаимодействия. Больше всего поступило обращений по проблемам охраны труда и здоровья, сохранения рабочих мест, выдачи больничных листов в период пандемии. Татьяна Ларионова отметила, что проблема безработицы — одна из самых актуальных на данный момент. Количество безработных в Татарстане увеличилось в 6 раз. И в основном без работы оказываются женщины. Но несмотря на все экономические сложности, вакансий в республике достаточно много. Центры занятости работают в особом режиме, принимают заявления дистанционно. Сегодня татарстанцам предоставляются реальные возможности обучиться новым специальностям, востребованным на рынке труда, переобучиться, повысить квалификацию. Главное — это желание, а работу найти можно.

Много вопросов было по пенсионному обеспечению, и прежде всего они связаны с пенсионным возрастом. В последнее время страсти по этой непростой проблеме несколько улеглись. Но сейчас, при повышенном уровне безработицы, под увольнение нередко попадают люди старшего возраста. Предложения, высказанные татарстанцами по поводу сроков выхода на пенсию, будут направлены в профильные комитеты и депутатам Госдумы РФ от Татарстана.

— Еще одна актуальная проблема — контроль качества горячего питания детей в общеобразовательных школах нашей республики. Представители объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт — Милосердие» лично проверяют, как и чем кормят учеников начальных классов. Я побывала в нескольких районах республики и могу сказать, что по-другому посмотрела на проблемы родительского контроля, — рассказала Татьяна Ларионова. — Депутаты, представители министерства образования и науки каждую школу постоянно контролировать не в состоянии. А родители в школе бывают ежедневно и могут оперативно реагировать на то, что там происходит. Поэтому в каждой школе появились журналы родительского контроля. Они показывают объективную ситуацию. Анализируя все данные, можно сказать, что в основном нормативы питания соблюдаются. Есть проблема — увеличилось количество детей, которые обеспечиваются горячим питанием, но поваров больше не стало. Нагрузка на них значительно увеличилась, при этом зарплата осталась прежней. А зарплата у поваров очень низкая. Эту проблему будем поднимать на парламентских слушаниях.