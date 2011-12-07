Роспотребнадзор РТ: Одевайтесь по погоде и носите маски

Впереди предстоит сложный осенне-зимний период, предупредила замруководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Потому зимой у нас сохранятся все те меры профилактики, которые сегодня есть. Единственное, что можно сейчас посоветовать нашим жителям, — это все-таки одеваться по погоде обязательно. Потому что тепло уже закончилось, и бабье лето тоже, и тепла в ближайшее время не предвидится. Так что сегодня по погоде нужно одеваться обязательно», — сказала она.

Специалист также отметила, что важно соблюдать условия микроклимата в помещениях.

Авдонина напомнила, что коронавирусная инфекция уже вошла в структуру ОРВИ и повышает уровень заболеваемости, поэтому масочный режим также сохраняется.

«Мы оставляем все-таки правильный режим труда и отдыха, активность, занятия спортом, правильное питание, витамины и обязательно ношение масок. От этого мы никуда не уйдем», — порекомендовала спикер.