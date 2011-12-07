Два аэропорта - семь достойных имен

По итогам первых этапов определились лидеры народного голосования. По данным на 20 ноября, в голосовании приняли участие более 55 тысяч человек. Из них 37 тысяч проголосовали за присвоение аэропорту Казани имени великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Более 11 тысяч человек отдали свои голоса за то, чтобы казанский аэропорт носил имя авиаконструктора Андрея Туполева. Более 5 тысяч человек считают, что аэропорт должен быть назван в честь поэта-героя Мусы Джалиля. В финал голосования по выбору имени для аэропорта «Бегишево» вышли имена четырех достойных исторических личностей: министра химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР, Героя Социалистического Труда Николая Лемаева, ученого-химика Дмитрия Менделеева, врача, психиатра, невропатолога, физиолога, основоположника рефлексологии Владимира Бехтерева и композитора Салиха Сайдашева.«Если Тукай - это великий творец и символ татарской культуры, гордость многонационального народа Татарстана, то Лемаев - олицетворение промышленной мощи республики и символ трудовой славы многих поколений татарстанцев. Гордимся, выбираем!» - такую запись на своей странице в соцсетях оставил Президент Татарстана Рустам Минниханов. - Считаю, что если давать аэропорту Казани имя, то только имя Тукая. Никакого другого имени не представляю. Тукай - это символично, это звучит красиво. Не знаю, как отнесся бы сам Тукай к тому, что его именем хотят назвать аэропорт… Он был человеком с хорошим чувством юмора и, наверное, сочинил бы какое-нибудь шуточное стихотворение или иронический рассказ по этому поводу, - высказал свое мнение главный режиссер Татарского академического театра имени Г.Камала, заслуженный деятель искусств РФ, председатель Союза театральных деятелей РТ Фарид Бикчантаев. КстатиГолосование в финале конкурса «Великие имена России» продолжится до 30 ноября. Жители России могут проголосовать по принципу «один голос - один аэропорт - одно имя». Отдать свой голос можно на сайте великиеимена.рф, через соцсети, с помощью телефона «горячей линии» 8-800-707-93-17 или методом анкетирования. Результаты голосования будут объявлены 5 декабря.