Где и когда в 2019 году можно будет парковаться бесплатно?

За размещение транспортных средств на парковочных местах плата с автомобилистов не будет взиматься в следующем году с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая, с 9 по 11 мая, 12 июня, 30 августа, 4, 6 ноября, а также в праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам.Соответствующее постановление №5780 от 09.11.2019 опубликовано в Сборнике документов и правовых актов МО Казани. Муниципальные уличные парковки работают по будням и субботам с 7.00 до 21.00. В ночное время (с 21.00 до 7.00), в воскресенье и праздничные дни (круглосуточно) плата за размещение транспортных средств на муниципальных уличных парковках не взимается. Схема расположения парковок представлена на сайте «Казанский паркинг».Оплату необходимо выполнить перед началом парковки. Размер штрафа за неуплату составляет 2500 рублей.