В Казани семьи с детьми-инвалидами получат помощь на сумму более 1 млн рублей

В Казани 270 семей, воспитывающих детей-инвалидов, получат материальную помощь на сумму более 1 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

В исполкоме напомнили, что с 1 декабря начинается декада инвалидов. Одинокие инвалиды, находящихся на надомном социальном обслуживании могут получить помощь в уборке квартир и придомовых территорий по заявке соцработника.

Также во время декады медицинские учреждения здравоохранения организуют обследование на дому нетранспортабельных горожан.

В сообщении ведомства уточняется, что основная часть развлекательных мероприятий перешла в онлайн-формат из-за пандемии. Так, в видеоформате пройдет фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями «Возьмемся за руки, друзья!». Для детей и молодежи в zoom будут организованы книжные клубы, интеллектуальная онлайн-викторина, музыкальные вечера и мастер-классы.

В дни декады инвалиды могут посетить Нацмузей РТ и его филиалы, где для них организуют экскурсии, лекции и творческие встречи.

Напомним, в Казани проживают 86 тыс. инвалидов, более 5 тыс. из которых — дети.