В Казани зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки выявили 73 новых случая заражения COVID-19, сообщает оперштаб.

«Из них один случай — завозной, 72 — контактные. Девять человек госпитализировано, 64 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении.

Двоим новым заболевшим — нет 18 лет, восьми заболевшим — от 18 до 30 лет, 27-ми — от 30 до 50 лет, 11-ти — от 50 до 60 лет, 19-ти — от 60 до 70 лет, шестерым -от 70 до 80 лет.

В Казани коронавирусом заразились 45 человек, в Набережных Челнах — шесть, в Альметьевском и Верхнеуслонском районах — по три, в Высокогорском, Дрожжановском, Зеленодольском и Сабинском районах — по два, в Азнакаевском, Апастовском, Буинском, Елабужском, Камско-Устьинском, Лаишевском, Нижнекамском и Тукаевском районах — по одному.

Всего, по данным на 23 ноября, в Татарстане коронавирусом заболели 9773 человека, 8527 из них — выздоровели (+63 за сутки).