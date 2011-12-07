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В Татарстане стартует новый профилактический онлайн проект

Тема первого эфира – «Грудное вскармливание в приоритете» – состоится 26 ноября.

В Татарстане по инициативе Минздрава РТ и КГМУ стартует новый профилактический онлайн проект «Здоровье просто».

По сообщению организаторов, целью проекта является повышение санитарной грамотности населения и профилактика неинфекционных и социально-значимых инфекционных заболеваний.

В рамках него будут проводиться еженедельные прямые эфиры на «YouTube»-канале на актуальные темы с ведущими специалистами и известными блогерами, медиа-персонами, общественным деятелями.

Тема первого эфира – «Грудное вскармливание в приоритете» – состоится 26 ноября. Задать свои вопросы можно будет заместителю Премьер-министри РТ Лейле Фазлеевой и главному специалисту по неонатологии ГАУЗ «ГКБ7» Анне Бабинцевой. 

КВ
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