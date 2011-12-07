В понедельник в домах двух районов Казани не будет электричества

В понедельник, 24 декабря, ряд домов Советского и Приволжского районов Казани останутся без электричества, пишет kzn.ru. В поселке Старое Победилово с 9:00 до 12:00 света не будет на улицах Береговая, Садовая, а с 13.00 до 17.00 – на улицах 10 лет Октября, Береговая, Березовая роща, Молодежная, Садовая. В Советском районе без электричества останутся дома на ул.Гвардейская, 7, Николая Ершова, 56, Зур Урам, 1в, 3, 6а; Искра,8, П. Лумумбы, 17, 17а, 19, 21, 23, 23а, 26, 28, 30, 32, 34, 36; ул. Галеева, 4. Отсутствие электроэнергии связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.