Медицинская помощь сердечникам в РТ оказывается и в условиях пандемии

Об этом рассказали в ходе пресс-конференции главный внештатный кардиолог Минздрава РТ, заместитель главного врача ГКБ № 7 Казани Зульфия Ким, главный внештатный терапевт Минздрава Татарстана, заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ Диана Абдулганиева и главный внештатный ангионевролог УЗ по г. Казани, заведующий неврологическим отделением МКДЦ Марат Сайхунов.

— Оказание помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы проводится в полном объеме, — подчеркнула Диана Абдулганиева. — Это значит, что все те механизмы маршрутизации и направления пациентов с инфарктом миокарда, с инсультом, существующие на протяжении последних 15 лет, работают в полном объеме, вне зависимости от инфекции COVID-19.

Диана Абдулганиева отметила, что больные сердечно-сосудистыми заболеваниями несут дополнительные риски при заражении коронавирусом.

— Сосуды и сердце относятся к органам-мишеням ковида, — прокомментировала она.

Поэтому при одновременных симптомах коронавируса и сердечно-сосудистых заболеваний пациент ни в коем случае не должен оставаться дома.

Поддержала коллегу и Зульфия Ким, отметив, что в условиях пандемии люди стали чаще вести малоподвижный образ жизни. Еще одним фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний стал постоянный стресс.

— Если вы чувствуете, что появилась новая для вас симптоматика либо обострилось имеющееся хроническое заболевание, нужно обязательно обратиться за медицинской помощью, — прокомментировала она.

Марат Сайхунов рассказал, что пациенты, перенесшие инсульт, в течение года имеют право получать бесплатные рецептурные лекарственные препараты.