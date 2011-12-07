Казанцу не уступили дорогу и он взялся за лопату

34-летний казанец признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Летом прошлого года автолюбитель не поделил дорогу с водителем внедорожника «Фольксваген». Выражая свое недовольство, мужчина взял в руки саперную лопату и нанес удары по кузову и стеклам иномарки. В результате был причинен ущерб более чем на 114 тыс. рублей. Подсудимый свою вину полностью признал, пообещав возместить стоимость восстановительного ремонта. Кроме того, он выплатит штраф в размере 5 тыс. рублей.