В феврале начнется прием заявлений на зачисление детей в первый класс

В этом году в столице Татарстана впервые сядут за школьные парты около 19 тысяч первоклассников. В 2018 году в первый класс было принято более 16,5 тысячи казанских детей. Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, в первый класс принимаются дети не младше 6 с половиной лет и не старше 8 лет. В особых случаях решения принимаются на основании заключения комиссии, которая работает при управлении образования.Для зачисления в первый класс вместе с заявлением родители представляют документы, удостоверяющие их личность, свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий проживание ребенка в данном микрорайоне.Родители ребенка, не прикрепленного к школе по месту жительства, смогут подать заявление на зачисление с 1 июля. Они должны предъявить свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка.С приказом о зачислении в первый класс родители могут ознакомиться в течение 7 рабочих дней после подачи заявления на информационных стендах и сайтах школ. Также у родителей есть возможность подать заявление через портал государственных услуг, при этом в течение 5 рабочих дней необходимо представить в школу оригиналы документов.В приеме в школу родителям может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В таком случае родителям необходимо обратиться в районный отдел образования по месту жительства. Специалисты определят ближайшую школу, где есть свободные места.Кстати, в прошлом учебном году в Казани открылись три новые школы - в микрорайоне «Салават Купере», в ЖК «Светлая долина» и на ул. Минской.