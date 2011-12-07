Я пенсионерка и живу хорошо

Признаться, размер пенсии порадовал. Поначалу она была хорошим дополнением к зарплате. Я продолжала трудиться, причем на двух работах. Но возраст брал свое. Подготовила замену и с легким сердцем уволилась.Итак, я пенсионерка-домохозяйка и, забегая вперед, скажу, что живу хорошо. На двоих с мужем, тоже пенсионером, получаем 30 тысяч рублей. Его пенсию (12 тысяч) откладываем с тех пор, как он стал ее получать. Это наша финансовая подушка безопасности на всякие непредвиденные случаи: большие покупки или если не уложились в мою пенсию (18 тысяч). Вот недавно купили телевизор, помогли сыну поменять забор на даче - оплатили часть затрат. Как обычно, зимой чаще снимаем деньги со счета мужа: все-таки «коммуналка» у нас недешевая.Обязательные ежемесячные выплаты забирают из семейного бюджета примерно 8 - 10 тысяч рублей. Это счета за квартиру, телефон, интернет, оплата проездного. Летом 4 - 5 тысяч рублей получается сэкономить на «коммуналке». Эти деньги направляем на всякие хозяйственные нужды - ремонт и прочее. На питание каждый месяц тратим примерно 10 тысяч рублей.На пенсии мы не стали хуже питаться. По-прежнему в рационе мясо, фрукты. Конечно, не самые дорогие, да и фруктов могло быть больше. Кстати, покупаю их в супермаркетах - там скидки, акции, бонусы. Это ежемесячно помогает сэкономить примерно тысячу рублей.Хотелось бы чаще покупать рыбу. Но она дорогая, да и качество не всегда устраивает. Однако иногда позволяем, в том числе и красную. От колбасы отказались давно: продукт не самый полезный, недешевый, а теперь и не самый вкусный.Люблю готовить. Никогда не покупали полуфабрикаты - ни раньше, ни теперь. Поэтому пельмени, блины и всякая выпечка только собственного приготовления. Рыбу тоже солю сама. Сейчас, когда свободного времени стало много, есть возможность развернуться на кухне. Надо ли говорить, насколько выгоднее готовить самой! Но для меня кулинария в первую очередь хобби. И уж потом способ сэкономить.Шитье, вязание - мое второе хобби, которое помогает экономить. Фантазирую, моделирую, крою, шью сама. Тут я не смогу ответить на вопрос, что для меня важнее: сэкономить или одеться не так, как все. Пожалуй, в равной степени важно и то, и другое.Про мужа могу сказать - руки у него золотые. Он, конечно, большой любитель компьютерных игр, но нередко занят домашними делами: что-то мастерит, клеит. Починить электрическую розетку, поменять водопроводный кран - легко. Мы оба много читаем.Дома большая библиотека, есть электронные книги. Теперь, когда появилось немало свободного времени, есть возможность читать не только новинки, но и перечитывать любимые произведения.Большая часть моей нынешней жизни - общение в социальных сетях. С помощью интернета разыскала почти всех одноклассников. Переписываемся, в последние годы стали часто встречаться. И не всегда в Казани, бывает, очень далеко от нее. Билеты покупаю заранее, с большими скидками.Очень любим принимать гостей: однокурсников, бывших сослуживцев. В январе у нас собираются одногруппники мужа, в марте - мои. Бывают и спонтанные встречи, когда кто-то просто соскучился и решил заглянуть. Ни с чем не сравнимо удовольствие встретиться с теми, кого знаешь много лет. Иногда навещаю места, где работала до пенсии. Мне кажется, такие встречи радуют не только меня, но и моих бывших сослуживцев.Мы с супругом никогда не курили, не употребляем алкоголь. Так что расходов на эти сомнительные удовольствия нет. Никогда не пользовалась декоративной косметикой, так что и здесь экономия. Только гигиеническая губная помада и два крема - для лица и для рук.Конечно, иногда болеем, особенно я. В год, когда решила уйти с работы, за полгода перенесла ОРВИ семь раз! Собственно, это была одна из причин ухода на пенсию. Лекарства пьем только те, что прописаны врачом. Дополнительно ничего не покупаем, никаких БАД, витаминов не принимаем.Иногда спрашивают: как прожить на пенсию? Не знаю, кто как, а мы живем полной жизнью. И это при том, что только сейчас моя пенсия немного приблизилась к зарплате, которую я получала 15 лет назад. Тем, у кого пенсия меньше моей, конечно, приходится нелегко. Хотя и мы свои расходы достаточно жестко контролируем: сказывается многолетняя привычка. Всю жизнь рассчитывали только на себя. А в жизни бывало всякое, но справлялись, никто не помогал. Работало и продолжает работать золотое правило: один доход (зарплата, пенсия) откладывать. Привыкли экономить еще в 90-е годы. Тогда наша семья жила на одну мою зарплату: институт мужа «умер» в 1992 году. Пенсию супруг оформил только в 2001 году. Да что это была за пенсия? Одни слезы! А дети учились. Так что теперь шикуем.Единственное, что осталось от прошлого уклада, - ранний подъем. Большую часть своей трудовой жизни я работала на производствах, куда ездила на вахтовом автобусе. Вставать приходилось в 5 утра. Так же и сейчас поднимаюсь с постели. Зато появилась новая привычка - дневной сон. Полчасика подремлешь - и хорошо. А еще пришло осознание, что пенсия - это полная свобода: никуда не надо торопиться, можно заниматься любимыми делами. И жить - для себя, для родных.