Президент РТ призвал усилить контроль за качеством работы обслуживающих газовое оборудование компаний

Президент Татарстана призвал Государственную жилищную инспекцию республики и прокуратуру обратить внимание на работу этих компаний и усилить контроль за качеством их работы. «Каждое оборудование, связанное с газом, может иметь разрушительные последствия. Тем более если к работе привлекают людей, не обладающих нужной квалификацией. Необходимо более жестко подходить к этой теме», - посчитал Рустам Минниханов. Кантюков также рассказал, что в последнее время участились случаи отказа собственников домов от проведения техобслуживания газового оборудования. Всего за прошедший год не удалось провести обслуживание ВДГО у 8 тыс. 411 клиентов. Остро стоит вопрос необходимости замены газоиспользующих установок из-за истечения срока эксплуатации. По предварительным подсчетам, следует заменить более 123 тыс. газовых плит, более 31 тыс. газовых колонок и более 15 тыс. отопительных котлов. Кантюков напомнил, что производить замену нужно только с привлечением специалистов.