В РТ введено в эксплуатацию более 13% жилья от плана на 2019 год

Согласно докладу главы Минстроя РТ, по состоянию на 22 февраля в Татарстане введено в эксплуатацию более 13% жилья от плана на 2019 год, об этом сообщается на официальном портале Правительства республики.«По состоянию на 22 февраля в республике введено в эксплуатацию 355,9 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 13,3% от плана», — передает пресс-служба Правительства республики. Глава татарстанского ведомства Ирек Файзуллин отметил, что за отчетный период Инспекцией ГСН было проведено 169 проверок, а Государственной инспекцией труда - одна. В результате за нарушение правил и норм охраны труда инспекционные службы вынесли 26 постановлений на сумму 1 млн 400 тыс. рублей. Совещание в режиме видеоконференсвязи провел сегодня в Доме Правительства Президент Татарстана Рустам Минниханов.По программе соципотеки из 165 домов (7 тыс. 838 квартир), которые планируется ввести в этом году в эксплуатацию, на 22 февраля сданы 26 домов на 1 тыс. 610 квартир. Из оставшихся 139 объектов программы в высокой степени готовности находятся 56 объектов, средней - 28, низкой - 55.В рамках программы многоквартирного инвестиционного жилья на 22 февраля введен в эксплуатацию 21 жилой объект (из 149 домов). 51 дом находится в высокой степени готовности, средней - 50 объектов, низкой - 27.